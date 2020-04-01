8‧31事件7個月　示威者太子站聚集50人被捕

港鐵太子站「831」事件踏入7個月，昨日(31日)下午5時開始，不少市民到場獻花。警方封閉太子站B1出入口並用膠帶圍封，不准市民燃點蠟燭及拜祭，多名立法會議員及油尖旺8名區議員在場接收市民鮮花。至晚上近8時許，大批市民聚集在旺角警署對開的太子道西下的行車天橋底，有人指罵在場防暴警員，由於正下雨，上址環境異常擠迫，部分市民將攜來的鮮花交給區議員處理。警方不停以擴音機維持秩序，有警員手持攝錄機拍攝。其後，砵蘭街與太子道西交界約20多名男女起哄，防暴警截查各人檢查身份證。由於聚集人數愈來愈多，防暴警舉起藍旗要市民離去，否則使用武力。港鐵太子站C2出入口其後封閉。

至晚上約9時，由於現場仍有大批人士聚集，警方再多次舉起藍旗警告。期間，有人在大南街將竹枝推出馬路。另在太子道西有部分人指罵及推撞防暴警，至少4人被拘捕，其中有被捕人士疑在混亂中受傷，臉上染有血漬。大批防暴警繼續在場戒備，又在砵蘭街一帶用橙色膠帶劃出封鎖線，一批市民被指示一字排開受查。在晚上近10時，防暴警在太子道西近大南街驅散聚集人士，人群四散走避，至少1人被捕。

警方在晚上約10時，於太子道西拉起一段封鎖線截查大批市民，檢查各人身份證及隨身物品。而在大南街有一名男子疑於驅散混亂中受傷，面部流血，需救護員包紮及戴上氧氣罩再送院治理。防暴警在太子道西附近多條街道截查市民後，其中有約10人在新填地街乘上警方旅遊巴被帶走。至深夜時分，共約50人被捕帶署。

另外，在晚上10時17分，旺角西洋菜北街警察體育遊樂會被掟4個汽油彈，警員用滅火筒將火救熄，地上留下玻璃碎片，消防接報到場調查。警方讉責暴徒行為嚴重危害在場人士的人身安全，案件現暫列作「縱火」，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，正追緝3名懷疑涉案的黑衣人士。

港鐵旺角東站在晚上近11時突然火光熊熊，懷疑遭人投擲汽油彈，火勢熄滅後，車站路軌旁遺下碎片，消防及警員到場，在小巴站及港鐵站內月台一帶查看，事件中幸無人傷。警員翻查現場及附近一帶「天眼」片段了解事件，相信有人於亞皆老街行人天橋投擲汽油彈；案件列縱火，正追查涉案歹徒，事件未有對列車服務構成影響。