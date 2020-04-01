綠色先鋒：綠野影蹤　探究生態攝影師的世界

英國經典自然紀錄片著名主持人大衞艾登堡爵士曾經說過：「對我而言，大自然的世界令我興奮，那最強的視覺美、最深的知識，是最值得生存的原因。」這句名言令英藉生態攝影師Robert Ferguson感同身受。Robert 20年前來港，竟意外在這石屎森林找到屬於自己的一片樂土，甚至比港人更熱愛香港的郊野，不時把多數人忽略的美景攝於鏡頭下，再於網誌分享，讓更多人可以欣賞大自然的美。

在西貢獅子會自然教育中心，Robert拿出一支比手臂長的鏡頭，站在大樹後細細觀察，不時看一看手錶，剛好下午3時，「現在應該是最多雀鳥出沒的時間。」果然，話音剛落，樹梢間便飛來4、5隻鳥，Robert指這時間較多昆蟲出沒，故雀鳥四出覓食。見Robert把鏡頭稍微移動，按下快門，拍了幾張，看一看作品，皺一皺眉，看來不太滿意，「我可以在這待個2、3小時。」

「有一次我要拍攝叉尾太陽鳥，牠的羽毛在陽光下散發有如彩虹般的光芒，但牠體形細，行動極敏捷，非常難拍。那時我便知道要拍得一張好的作品，並非隨便舉起鏡頭便可，必須要配合花卉、時間、地點及鏡頭。」最後作品成為他攝影展覽中的重頭戲，過程中令他明白到拍攝背後，需要先了解拍攝對象的習性，「要成功捕捉那動物的畫面，就要跟牠恍如一體。」

Robert一年半前正式成為生態攝影師，但他對動物的熱愛則是自小開始。Robert童年生活在英國倫敦度過，小時候便喜歡到動物園，甚至想從事動物收容所工作，然而命運作弄人，他童年時期對有毛的動物嚴重敏感，致未能如其他小孩一樣可以養貓養狗。於是他天天走到屋後的小花園，用手指翻動泥土，觀賞花卉上的昆蟲，更成為他熱愛自然的契機。

現時正值春天，Robert指正好是觀賞昆蟲的最佳時機，如毛蟲、蝴蝶、螳螂等，他建議市民可以前往大埔滘觀賞橙腹葉鵯、翠鳥等，晚上可到大帽山看蠑螈、蛙，「雖然品種未如亞馬遜森林之多，但要拿全球來比，香港真是恰到好處。」

他常到大埔滘自然護理區、柴灣公園拍攝翠鳥、藍喉太陽鳥等珍貴品種，並在網誌《香港野》分享，「在香港你只要坐上交通工具，30分鐘便可以走入郊外。反觀在英國，就算花上好幾小時坐車到郊外，亦未能看到這光景。」他認為香港人就如溫室小花般長大，錯失接觸大自然的機會，未來他將舉辦導賞團，讓更多人可以欣賞大自然。

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