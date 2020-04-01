探射燈：座地式吹風機　被質疑致病毒擴散

除了水龍頭出水位，大腸桿菌、金黃葡萄球菌亦會依附在公廁的沖廁手柄、水龍頭開關及乾手機等市民經常接觸的地方，加上廁所環境較潮濕，容易成為細菌溫床，尤其現時有公廁水龍頭仍使用手柄開關設計，市民在洗手後，因要關閉水掣而再次接觸手柄，反令細菌沾回手上。此外，部分公廁設座地式吹風機，被質疑致病毒擴散。

「咁多細菌嘅數量其實就等如話畀人知個公廁乾唔乾淨。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，大腸桿菌、金黃葡萄球菌該些細菌於公廁內爆錶早已是見怪不怪，但他認為現時正於防疫時期，相關情況仍沒有改善是不能接受，「呢啲敏感時期，政府應該要做好啲先得。」

林建議公廁應該全面自動化，減低接觸細菌機會，包括增設自動沖廁系統、自動水龍頭及自動梘液機等，都能有效減低感染風險，惟若廁所內未設有自動化設施，市民可用紙巾作阻隔，避免再接觸有菌設施。他又提醒市民要注意個人衞生，如廁後要把廁所蓋板放下再沖廁，並培養正確洗手方法，「依家出咗公廁再用埋酒精搓手液就最穩陣。」

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