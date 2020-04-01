探射燈：公廁多年未翻新　議員促盡快補救

本港公廁問題一向為人詬病，審計署去年發表《審計署署長第七十三號報告書》衡工量值式審計結果指出，當時食環署管理的798間公廁中，有199間、佔25%已超過10年沒有翻新，當中138間、佔17%已有11至18年沒有翻新。有議員擔心，公廁老化令衞生情況更惡劣，促請政府盡快補救。

有關審計報告指出，除了整體公廁翻新工程不理想，一些使用率高的公廁同樣被忽略，報告發現29間使用率高的公廁之中，有20間超過12年至18年沒有翻新，「我留意到一啲人流極多嘅公廁，好多時會出現門鎖壞咗或者洗手液容器爛晒，導致冇得用，甚至成格封咗用唔到嘅都有，地下又通常濕漉漉，仲會有一陣臭味。」議員柯創盛認為，在全城抗疫期間，公共衞生尤其重要，政府應盡快改善相關情況，加快公廁翻新工程進度。

食環署回覆指，在優化公廁翻新計劃下，政府將增撥約6億元，在2019至2024年的5年期間，分階段為約240間公廁開展全面翻新或優化工程。

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