探射燈：「疫區」衞生駭人　公廁洗手竟播菌

疫情嚴峻，惟公共衞生未有好好把關，各區均出現衞生黑點。東網發現曾爆發大型感染的地區衞生情況未有改善，行人天橋淪為露宿者天堂，充斥食物渣滓及排泄物臭味。區內公廁的情況亦不遑多讓，有水龍頭出水位經檢測後，樣本每毫升含菌量逾450萬個細菌菌落（CFU），較廁板高出逾20倍；有公廁洗手液暴露於空氣和細菌之中，專家直指有利細菌「散播」。

日前東網記者到距離爆發多個確診個案的北角「福慧精舍」佛堂不到200米的糖水道公廁，及人流極多的深水埗北河街街市公廁，收集水龍頭樣本交予專家檢驗其含菌量。結果發現兩個樣本均含有金黃葡萄球菌及大腸桿菌。總含菌量方面，北角公廁樣本有逾452萬個CFU，深水埗公廁樣本亦達399萬個CFU，如與早前測試指一個廁板樣本每毫升含20萬個CFU比較，兩個樣本分別超出逾21倍及近19倍。此外，糖水道公廁的洗手液容器被拉出，洗手液受污染機會大增。

香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，公廁水龍頭出水位置濕潤、陽光難以直接照射和溫度適中，環境非常適合細菌孳生。他估計，可能相關部門使用的消毒方法出錯或消毒劑的殺菌能力未達標。

糖水道公廁附近一條行人天橋是露宿者的聚居地，煮食器具隨處擺放，多處有食物渣滓，更傳來尿臭味，衞生情況堪虞。該天橋亦是區內白鴿聚居地，鳥糞分分鐘成下一個社區播毒的缺口。

「金黃葡萄球菌都可以透過接觸表面傳播，其實方式同新冠病毒類似。」感染及傳染病科專科醫生林緯遜指本港公廁衞生多年來情況惡劣，公共設施衞生問題若靠近民居，或會造成衞生隱患，情況絕不理想。

議員柯創盛批評，政府不同部門多年來都有各自為政的陋習，如今衞生問題再被曝光，政府可謂責無旁貸。柯促請政府不但要着眼改善硬件，亦應有軟件配合，例如加強巡查次數等。

食環署回應指，已提醒街道潔淨服務及街市管理服務承辦商，需按照合約規定及核准的工作計劃提供服務，包括該署轄下公廁的潔淨服務，署方並會不時派員作定期和突擊巡查，如發現承辦商工作表現未符合約規定，會採取跟進行動。

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