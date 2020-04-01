Dr.東：日行一萬步健體不減肥　專家籲節食及運動瘦身

研究發現，日行一萬步消耗的熱量僅約五百卡路里，靠步行難減肥，但能健體。

日行一萬步，健康會進步！不少都市人以日行一萬步的方法減肥及健體，不過，美國一項最新研究發現，日行一萬步對減肥瘦身的幫助不大，研究中的參加者持續半年日行一萬步，有人卻出現輕微增重情況，學者指日行一萬步消耗的熱量只有500卡路里，即一份連鎖店大薯條的熱量。不過，研究同時指，日行一萬步的參加者得到充分體能訓練。

浸會大學體育與運動學系副教授雷雄德認為，日行一萬步的倡議主要是激勵都市人鍛煉身體、強化自身，並非減肥，想瘦身的話，首要控制飲食，市民若因此減少步行，便適得其反。

美國猶他州楊百翰大學（Brigham Young University）早前在醫學雜誌發表了一項日行一萬步迷思的實驗研究報告，團隊人員邀請120名大學新生參與步行實驗，參與者分為3組，他們每週6天，每天分別步行一萬步、1.25萬步或1.5萬步，實驗持續5.5個月，研究人員會每周記錄參加者的卡路里攝取量和體重。

研究結束後，整體參加者的體重不減反增，平均增加了1.5公斤，即使是每日步行超過1.5萬步的高運動量一群，也有增磅情況。是項研究負責人、楊百翰大學運動科學系教授Bruce Bailey表示：「記錄步數可能有助於增強體能鍛煉。但今次研究表明，這無助於保持體重或預防體重增加」。但他亦稱，多走路有益健康，並能讓都市人擺脫久坐的生活方式。

雷雄德解釋，步行或跑步等腳部活動可增加血流量，令腦部得到更多氧份，肌肉的訓練則防止流失。過去有研究發現，香港人平均每天只步行4000餘步，未達健康標準，強調一萬步對人體健康有促進及正面作用，呼籲市民勿因為日行一萬步消耗卡路里量的調查而減少步行。

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