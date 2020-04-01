網民熱話：唔戴口罩被逐　大媽快餐店發爛渣

日前政府對全港的食肆實施管制，客人進入食肆後須戴口罩及量體溫，不過仍有些市民採不合作態度。前日（30日）有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載一條片段，一名沒有戴口罩的大媽欲進入快餐店被拒，隨即大發雷霆，不斷指罵職員。

現場為深水埗一間連鎖快餐店，貼文者陳穎曦稱，事發於前日早上約8時15分，片中可見該名大媽沒有戴口罩進入快餐店，有職員上前拒絕其進入。起初大媽辯稱忘記戴口罩，但之後就作出反擊，堅拒離開，更非常無賴稱，「拖我出去呀」，又叫職員報警。其後有人稱要報警，大媽更大聲斥責「閂門呀、拉閘呀，做嚟做咩啫，咁X鬼驚」，期間有食客指罵大媽，惟片段在大媽及食客的罵戰間完結，未有拍到最後結果。

不少網民批評大媽自私缺德，倚老賣老，「啲人成日以為自己夠惡就赢，就可以唔使講道理」。亦有人指大媽累人累己，「係咁噴口水」、「自己都唔保護好自己」。另有網民指，「若果真的冇口罩又想買嘢，應該禮貌問職員幫佢買外賣」，而不是在店內大吵大鬧。

網民有話說

Laiwah Cheng：實在太多呢啲自私人

Chan cat：今時今日好人難做，有時好心提醒又話你全心話佢！

Selena Leung：深水埗again

John Chan：咁最尾有無拉到？

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