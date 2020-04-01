確診者苦等入院不合理　專家轟港府防疫後知後覺

香港新冠肺炎病例不斷攀升，但卻頻頻出現確診者未能即時送院情況，更有患者要等足4日才被送往醫院，令社區傳播風險大增。醫管局前質素及安全總監區結成今早(1日)在電台節目表示，確診者等候多日才獲安排入院，是不合理及不合邏輯。

他解釋，因為病毒的傳染性高，留醫患者體內的病毒需要完全清除才可出院，但現實卻出現有剛確診者留在社區多天未有治療，「係一個幾大嘅問題」。他認為，政府未來兩星期要決定是否將體內病毒量低的人，轉到其他地方以騰空病床。

他認為，港府不要再因應時勢發展才作決定，建議應預先評估未來兩三星期風險調整策略。他舉例指新規例下多類娛樂場所需關閉，但不包括卡拉OK及麻雀館，結果昨日(3月31日)有卡拉OK確診群組，相信政府之後會作規管，但整體而言未能幫助醫院的防線。

區又指，過往緊急情況下，醫管局較少用到二線隔離病床，反映目前疫情去到關鍵情況，又指醫院理論上可以再加床，但實際的風險未必可承受，如導致醫護開始受感染，整體防線就會斷裂。