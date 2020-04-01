社區防疫最前線！長康邨老醫生緊守崗位　籲港人勿鬆懈

「為了你，醫生堅守崗位；為了醫生，請你留守在家！」近日大家有乖乖留在家嗎？疫症當前，醫院的醫護緊守崗位，但亦請不要忘記，還有人默默為你站在社區防疫的第一線，他們就是你家樓下的診所醫生。

在長康邨扎根40年的楊超發醫生，病人絕大部分都是街坊。每日在平凡的小診所內看病，更看着不少病人長大，至今已治理三代邨民的大小病痛。出乎意料的是，二月中時康美樓有4人確診，眼見身邊的老店均聞風色變關門大吉，楊醫生卻堅持診所的大門要為街坊而開。

「姑娘問我仲開唔開診，我話照開」，楊醫生如此有信心，源於他早做好防護措施，要求姑娘加緊消毒診所。不過，他也曾為幾個在機場工作兼有病徵的病人看診，直言當時非常害怕。「好彩最後touch wood，冇事」言猶在耳，楊醫生淡定地笑笑，嘗試化解內心的緊張。

楊醫生又稱，他診症時會嚴格執行「15分鐘法則」。「同病人接觸超過15分鐘就會成為緊密接觸者！」自沙士開始，他要求診所姑娘記下所有病人出入診所時間，當他有上呼吸道感染病徵，便會列作高危病人，診症會盡量在15分鐘內完成。

在高危地區從事高危工作，他更自願參加新冠肺炎檢測計劃，幫忙為病人留口水樣本送去檢驗，希望成為社區的防疫前線︰「既然我都睇咗病人，佢走嗰陣畀多個樽佢留口水樣本，唔會好影響我」。

「我嘅天職係幫病人，咩病我都盡量醫」，楊醫生希望盡力活出行醫應有的模樣，無奈亦有力不從心的時候，他因此自設了一個限度，若病人情況超出其能力所及，便會轉介病人到別處接受治療。

面對疫情第二波的來臨，發哥淡定應戰，但他最近擔心的是，市民似乎開始鬆懈，到時他這條社區防線都會失守，「街上人多車多，又多咗人唔戴口罩」，他提醒戴口罩是防護的第一線，不可懶惰，籲香港人切勿掉以輕心。

「打贏呢場仗，將會係香港人嘅驕傲！」