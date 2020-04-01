政府抗疫疑「扯白旗」　議員促盡快回應東方十問

新冠肺炎疫情升溫，港府卻涉「扯白旗」式應對，東方報業集團發揮第四權，向政府提出十項質問，針對目前隔離病房不足、醫護物資不足、檢疫機制形同虛設及封關太遲等要求政府正視。有議員直指「十問」正是市民所憂，狠批港府無心抗疫，問責官員團隊高官如律政司司長鄭若驊齊齊「隱形」，促請港府盡快回應「十問」。

隱形大敵當前，港府抗疫工作卻錯漏百出，東方報業集團昨日(3月31日)提出十項問題，就監察及追蹤播毒者歎慢板、確診患者滯留社區不理不顧等問題質詢政府，抗疫工作一片亂象，港府是否要向新冠病毒投降？

本身是醫生的議員郭家麒對此表示支持，直言「十問」相當重要，正是市民所憂所思。特別在檢疫中心單位不足方面，郭透露，他早向當局提出以空置校舍、灣仔會展等改為臨時醫院，批評政府對此充耳不聞、愛理不理：「根本無心抗疫，把口話幫港人，其實就係靠害！」他又批評政府一直未能解決醫護人手及物資不足的老問題，斥當局若繼續「死拖」而不正視，相信疫情過後會有更多醫護離職，令醫療前綫人手更加惡化。

郭形容港府問責團隊在抗疫工作上表現甩轆、後知後覺，高薪厚職的高官如鄭若驊等，卻在大事當前猶如隱形，「整個團隊表現睇唔到任何抗疫意志，高官唔見人、抗疫工作就如『一坨屎』！」