密閉空間更易播毒　何栢良促閂麻雀館及卡拉OK

卡拉OK首度出現新冠肺炎確診個案，香港昨(3月31日)有5名患者曾到過RED MR尖沙咀分店消遣。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(4月1日)在電台節目表示，隱形患者在密閉空間中更易傳播病毒，而內地亦有該類案例，批評港府經常強調與內地聯防聯控，質疑政府推出的管制場所新例下，為何不包括麻雀館及卡拉OK，認為當局要解釋，並應即時禁止該兩類場所的運作。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為，當局應一早關閉卡拉OK場所，便不會被指「漏招」。他解釋指，卡拉OK或麻雀館由於空間細小、空氣流通不理想，市民三五成群飲食、消閒娛樂，或因緊密接觸而造成交叉感染，認為若不能透過有效控制監管，當出現群組爆發後，有關場所都需要停業。

對於接近康復的新冠肺炎患者應否改為家居隔離，曾稱如不是醫院內設施，便要確保空調、環境及洗手間設施良好，維持病人的私隱度，亦要有富經驗的醫生每日為病人應診及監察情況，如因配套及後續工作不足而出現「甩轆」，當局將被指做事不周詳。