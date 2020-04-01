「偷步」通知自行收生結果　王肇枝中學認疏忽致歉

中一自行分配學位今年實施新安排，教育局規定中學需在指定時間通知取錄結果。但受到新冠肺炎疫情影響，該局早前通知中學，自行收生階段錄取學生的通知期由原定的上月31日延遲至下周二、即本月7日，不過，位於大埔的王肇枝中學疑因職員錯誤理解上述日子為最遲通知日，提早於上月中已致電通知錄取的學生，校方承認疏忽、就此致歉。

近日網上流傳有獲取錄的學生已收到王肇枝中學的通知，該校校長鄭思宏回覆東網記者查詢時承認，職員誤以為須在指定日期前通知，而原定的公布日期為上月31日，故提早了通知家長，校方發現時，錄取名單上40人中，已有39名學生的家長接獲通知，鄭對有關事件致歉，坦言監管疏忽，已就事件通知教育局。

受到疫情影響，郵政服務亦有調整，鄭表示，會在下周一（6日）早上寄出相關通知書，原定會在7日以電話通知家長。

教育局資料顯示，所有參加中學學位分配辦法的學校在完成處理有關申請後，須於本月7日通知正取學生的家長。有關通知安排不包括備取及落選學生，亦非正式的派位結果，家長毋須就有關通知作任何回應。