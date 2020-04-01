網民熱話：乾手機吹波鞋　網民憂散布病毒

疫情蔓延，市民都特別注重衞生，偏偏有些人罔顧公德。近日有人竟以商場洗手間的乾手機吹乾波鞋，網民直指物主行徑欠公德心外，更擔心散布病毒。

網民將兩張照片上載Facebook群組「將軍澳主場」，現場是將軍澳一個商場洗手間內，估計是這幾天落雨，有人將一對濕了的波鞋放入插手式乾手機吹乾。貼文者更以「唔好再用呢款乾手機」為題。

網民除了狠批物主做法有欠公德心外，更擔心引發散布細菌危機，「乾手機會吹到細菌四圍都係」、「我會盡公民責任，一手將波鞋丟落隔籬垃圾桶，防止細菌病毒散播，然後行出洗手間」。

香港理工大學近年研究發現，本港公共洗手間有多處細菌孳生的情況，其中洗手間的門把、乾手機、抹手紙和紙巾架都是細菌孳生的溫床，紙巾架、乾手機和門把上有大量細菌；其中門把每平方厘米就有148粒菌落；至於噴射式乾手機就有142粒、暖風乾手機有138粒，比抹手紙有112粒和紙巾90粒，細菌數量更高。

網民有話說

Hong Wang：丟走對鞋啦

Gu Ru：乾手機本身已經好多菌

Don Lo：正x街

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