涉鉛水案中作假證　分判商東主獲准押後答辯

2015年多條屋邨被揭發食水含鉛超標，政府就此成立調查委員會，之後部分涉事屋邨的三判商的兩名東主，涉嫌在宣誓下作假證供及欺詐而被落案起訴，案件今日(1日)在區域法院提訊，首被告莫海光透過大狀申請押後答辯，指辯方需時向控方索取鉛水事件獨立調查委員會的聆訊謄本。

辯方表示，本案暫定有40名控方證人，而獨立調查聆訊則有逾70名證人，辯方需時翻閱聆訊謄本及證人口供，以決定是否可以同意若干證人的證供，以減少本案出庭證人的數目。控方不反對辯方申請，法庭將案押後至5月12日再訊。

兩被告分別為莫海光(61歲)及蕭健煌(57歲)，俱報稱是地盤工人。他們分別被控一項宣誓下作假證供罪，控罪指兩人於2015年12月3至4日，在食水含鉛超標調查委員會中，宣誓為證人下，分別故意作出虛假關鍵性陳述，即表示不知道有含鉛及無鉛兩類焊料。

莫另被控兩項欺詐罪，指他於2009年11月至12年7月，向有利建築有限公司訛稱只會用無鉛焊料於牛頭角下邨及石硤尾邨的水喉工程，使有利支付工程費及不要求他糾正。蕭的一項欺詐罪，則指他在2008年8月至12年3月，同樣向有利訛稱只會用無鉛焊料於彩福邨的水喉工程中。