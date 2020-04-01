補習界湧失業潮政黨促撥津貼　法律界叫苦批政府零支援

新冠肺炎疫情下，有兒童課後活動教育中心及小型補習社被迫停業。

新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，不少兒童課後活動教育中心及小型補習社無奈停業，有政黨要求政府從第二輪防疫抗疫基金中，批出津貼支援業界及現時「手停口停」的導師。但有大律師批評抗疫基金厚此薄彼，未有將大律師等自僱人士納入受疫情影響界別，促政府補鑊加推資助措施。

議員梁志祥、周浩鼎及柯創盛今(1日)與教育局副局長蔡若蓮進行視像會議。梁表示，各種課後活動教育中心，如舞蹈學校等最近停業，除了企業東主受影響外，導師們亦無工開，要求政府為業界提供直接津貼外，亦要訂定指引，讓導師亦能取得資助。周則促請政府，加推第二輪防疫基金時，要涵蓋課後活動教育及補習業界。

另外，香港司法機構因疫情停擺逾2個月，大律師公會主席戴啟思昨(3月31日)去信財政司司長陳茂波，促請政府從抗疫基金撥款，支援包括大律師在內的自僱人士，例如向私人執業大狀提供單次補貼、協助支付大狀辦事處1年租金和僱員薪酬，以及容許大律師延遲繳交入息稅。戴提到，各級法院的一般聆訊延期一再延期，不少大律師都無收入，認為政府僅為部分界別提供支援的做法甚為不公，促請政府一視同仁，將自僱人士納入支援措施。