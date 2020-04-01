外派員房租港連續3年最貴　3房月租8.8萬元

香港連續3年成為全球外派員工住房租金最昂貴城市。人力資源顧問機構ECA International今日(1日)公布最新1期外派員住房租金調查，報告顯示指，國際行政人員在香港的居住區域內，租住1間無家具3房寓所，平均月租11318美元，折合約88750港元，較去年上升3.45%，但升幅低於去年的4.9%，美國紐約及日本東京分別依然排行第2及第3。

根據報告顯示，十大外派員租金最昂貴的亞洲城市中，香港是唯一平均月租超過10000美元的亞洲城市，排名第1；其後是東京，平均月租需要9207美元；上海則排名第3，其平均月租較香港少近一半，只需5363美元。調查機構指，排名是根據去年9月進行的住房調查報告，比較全球超過360個地區中，外派員通常租住區域的租金費用。

該機構的亞洲區域總監關禮廉指，香港人口稠密，新房屋的土地供應有限，導致香港住房租金冠絕全球，又指受修例風波持續及新冠肺炎疫情影響，預料今年派駐到港的員工數量將顯著下降，房屋需求得以紓緩，租金水平隨之回落。

新加坡的住房租金於5年內首次上升，關認為主要受企業及外派員工從香港遷往當地所帶動，刺激住房需求。至於澳洲方面，除堪培拉逆市上升外，其他城市租金水平有所回落，其中澳洲最大城市悉尼的平均租金下跌幅度最多。

外派員工租金最昂貴的十大亞洲城市

2020年排名●城市●外派員工平均月租(美元)

1●香港●11,318

2●東京●9,207

3●上海●5,363

4●橫濱●5,090

5●首爾●4,931

6●北京●4,566

7●孟買●4,403

8●大阪●4,254

9●新加坡●4,233

10●曼谷●4,076