椰子乾藏K仔　兩泰漢運毒入境同判囚

兩名泰國籍男子於18年6月底從泰國曼谷來港時，於機場被海關發現行李篋內的4包椰子乾零食內藏合共865克市值47.3萬多港元的毒品K仔。二人事後合共被控兩項販毒及一項藏毒罪，今(1日)於高院承認控罪，分別被判監6年10個月及7年2個月。

兩名被告分別是KHAMTONG RAKCHAT（36歲，任職接待旅客司機)及KHAENGKLA PHAD（21歲，任職兼職侍應)。RAKCHAT承認一項藏毒及一項販毒罪被判監6年10個月，PHAD承認一項販毒罪被判監7年2個月。

案情指兩名被告於18年6月30日下午分別乘飛機從曼谷到港並被海關截查，海關先在RAKCHAT身上找到小量K仔，再於二人的行李篋內各搜出兩包椰子乾，分別內含430克及435克k仔，合共市值47.3萬多港元。

警誡下RAKCHAT承認因欠債300萬泰銖(折合約70萬港元)故收取2.5萬港元報酬來港到酒店把毒品交給一對男女。他其後亦有替海關相約該對男女會面，但對方最終沒有赴會。PHAD則承認為賺取約1.2萬港元報酬給患病的3歲女兒而犯案。

法官判刑指因案件涉及跨境販毒，根據案例每名被告均需加刑6個月。由於RAKCHAT有向海關提供其他犯案者的資料，雖然資料最終對海關沒有幫助但仍會給予額外減刑。