修例風波：大埔警署被掟5枚汽油彈　3名男中學生被捕

大埔警署於今日(1日)凌晨時分，被人投擲汽油彈縱火，警方拘捕3名男子。大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸表示，案發2時40分，警署的汽車出入口位置被掟汽油彈，3枚落入警署內大地，2枚在警署外着陸，埋伏的警員立刻採取行動，拘捕3名男子，當中2人一度反抗，亦涉嫌襲警被捕。3名被捕男子(16至18歲)，為就讀同一間中學的學生，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

莊成逸指，製造及儲存汽油彈為非常危險的行為，如果將汽油彈擲向有人的建築物裏，會造成人命傷亡。警方重申，「縱火」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。根據近期法庭判決，單只藏有汽油彈已被判監禁12個月。警方呼籲市民，不要以身試法，以及賭上自身前途，在判監後才感到後悔，亦希望家長能夠多與子女溝通，了解他們的狀況，強化他們守法的精神，以及講解法治的重要性。

警方又指，在以往10個月內，暴力行為不斷升級，包括投擲磚頭、汽油彈，甚至藏有火藥及爆炸品，當中的被捕人士有年輕化趨勢，他們守法意識薄弱，亦有可能是受害者，被人煽動做出非法行為，令他們相信暴力可以解決問題。警方提醒，不會容許任何犯罪行為，並會將犯罪的人繩之於法。

另外，警方於昨晚(31日)在旺角拘捕3名男子，年齡介乎16至19歲，在他們身上搜出梳打粉、小型石油汽罐、天拿水、一批工具等，以涉嫌「藏有工具可作非法用途」被捕。於今年1至3月期間，總共有16宗向警察建築物投擲汽油彈的案件，1月及2月分別錄得6宗，而3月共有4宗，當中有2宗的目標是警察宿舍，以及1次向警察遊樂會投擲汽油彈，3宗案件總共有7男1女被捕，年齡介乎16至62歲。