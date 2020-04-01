港大醫學院畢業試面對真病人　考場午膳學生憂染疫

新冠肺炎疫情下，香港大學醫學院今(1日)仍展開畢業生考試。考試分2個考場進行，分別有約80人及120人應考，學生需考6科，每科考核時間3至6個小時，包括面對真實病人臨床考試，並需在考場中午飯，校方每日向考生提供1個口罩。不少考生擔心用真實病人進行臨床考試會加大傳染風險，近百人同在一室吃飯更容易交叉感染，曾向校方反映不果，對方更稱「你唔鍾意可以唔考、唔食飯、唔去廁所」，批評校方做法不負責任。

今日應考的陳同學表示，大部分同學對校方做法不滿，又稱中文大學醫學院已採取多項措施，包括取消真實病人臨床試等。陳透露，與校方視像會議時，有同學問到一名病人需被多少名考生觸碰，惟對方竟以「我點會知呀(How am I supposed to know)」回應，認為校方不合理及無做足措施。她稱，校方有為病人做病毒檢測，卻無為學生進行檢疫，十分擔心自己有機會傳染病人，更指雖然未來會去醫院實習時亦會面對這些風險，「但醫緊病人嗰時瀨嘢(受感染)我都心服口服，為咗考試瀨嘢，邊個負責？」

考生吳同學亦認為校方不合理，指校方強調考試一定要符合條件才可畢業，但中大可做到刪減不必要程序，「校方有少少唔合理同搬龍門」。她稱與校方反映時，對方反用發晦氣語氣稱「你可以唔食飯㗎」，質疑校方只關注質量管制，大於關注學生及病人安危。另一名陳同學則透露，學生曾發起投票，當中6成人認為近日不應考試，9成人反對使用真實病人進行考試，並寫成建議書，卻遭校方無視。

不過，朱同學認為，校方就進行考試已做足所有措施，學生只能接受，又認為考試應有一定專業性，因市民亦希望學生經過專業訓練後工作，故自己接受考試安排。但他亦認為考試的用膳安排需要改善，惟學生反映後，校方只提供數枝消毒搓手液及口罩了事，認為校方未有妥善處理問題，又笑言自己已帶備不少消毒用品及口罩，並會躲在一旁獨自用膳，減少交叉感染機會。