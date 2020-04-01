近日因疫情而關閉的場所 一貼睇晒

新冠肺炎肆虐，各類公私營場所被迫暫停營運，政府以「擠牙膏」式公布各種措施，以阻止公眾聚集，市民的生活受限，多種活動無法進行。《東網》現整合各項措施公布的時間及內容。

4月1日：美容院、會址、夜店、夜總會、卡拉OK、麻雀館及按摩院加入表列處所，即日下午3時起關閉；賽馬日除練馬師、騎師、相關職員及董事外，只會容許已預先訂座並獲該會核准的參賽馬匹的馬主進入馬場。

3月30日：黃大仙嗇色園、香港回教信託基金總會轄下所有清真寺暫停服務；香港房屋委員會居屋揀樓服務暫停。

3月29日：禁止所有4人以上的公眾聚集，其中有12項情況豁免；東華三院屬下的廟宇及黃大仙籤品哲理中心暫停服務。

3月28日：政府轄下郊野公園的所有燒烤地點及露營地點封閉；康文署關閉免費戶外設施；關閉6類娛樂場所，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、供租用舉行社交聚會場所；食肆亦受到多種限制，包括人客數量限於座位半數以下；西九文化區的戲曲中心和自由空間的所有表演藝術場地，以及M+展亭暫停開放。

3月25日：禁止所有由海外國家來港的非香港居民入境，同時強制由澳門及台灣入境人士(包括香港居民)須坐14日「疫監」。

3月23日：康文署暫停開放所有戶內體育設施及戶外康樂場地、博物館、表演場地和音樂事務處。本地巴士觀光遊的Big Bus Tours暫停營運。

3月20日：非賽馬日開放的場外投注處及馬場暫停提供服務。