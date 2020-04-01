串謀用假公司騙2000萬貸款　女董事還押候懲

一間中小企的兩名負責人，涉嫌以假文件騙取5間銀行逾2000萬港元貸款等，再涉訛稱有多名員工及過百萬生意額，騙得工業貿易署及香港按揭證券有限公司作為信貸擔保人，惟有關公司實際並無業務。二人去年被廉署起訴，其中一名公司董事今(1日)於區院承認14項串謀詐騙罪，還押至本月17日量刑。

女被告吳小儀（44歲），承認於2010年至2012年間，串謀詐騙5間銀行的貸款及信貸等。吳亦承認詐騙工業貿易署及香港按揭證券有限公司，使兩者成為公司的信貸擔保人。

案情指被告於09年受邀成為涉案南光企業有限公司的董事，但實際運作則由另一人負責，期間她有按指示在申請表等文件上簽署。

被告於涉案期間串謀他人以假文件、包括假的審計報告及銀行文件，向銀行申請多筆貸款及信貸，涉款共逾2000萬港元。她又串謀其他人向工貿署及按竭證券公司申請信貸保證計劃，訛稱公司有過百萬營業額及多名員工，令公司多筆貸款成功獲批最高8成的擔保。

被告在警誡下承認知道有關文件屬虛假，又指涉案公司的成立只為了向不同銀行申請貸款，並沒有實質的業務及員工。她聲稱使用假文件的主意及公司財務事宜則是另外一些人負責。涉案公司在2014年因未能還款而被清盤，吳亦破產。