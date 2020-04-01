白衫軍7.21襲元朗案　首被告打算不認罪

去年7月21日元朗西鐵站發生白衣人襲擊市民事件，7名涉案男子被控暴動和串謀有意圖而傷人等共6項罪名，案件今(1日)在區院提訊。首被告王志榮透過律師表示打算不認罪，其他被告則表示需時考慮答辯意向，又或正在申請法援，案件押後至今年6月9日再訊。

7名被告分別為王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧懷琛、吳偉南及鄧英斌，年齡介乎43至61歲。鄧英斌原本與另外6名被告分案處理，法官今日批准將7人合併同一宗案件處理。

王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明及鄧英斌被控於2019年7月21日在元朗站內參與暴動，及同日同地串謀有意圖傷害他人。

鄧懷琛及吳偉南被控於2019年7月22日在元朗站J出口附近參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於2019年7月22日在元朗形點商場參與暴動及串謀有意圖傷害他人。

鄧懷琛無律師代表，庭上透露他正在等候法援審批。王志榮透過代表大律師表示打算不認罪，其餘被告則透過律師表示剛收到控方證供或增補文件，需時索取法律意見才決定答辯意向。

林觀良及林啟明須繼續還押，其他被告續准保釋候訊。