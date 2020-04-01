政府將推次輪防疫基金　政黨促補漏和保就業

新冠肺炎疫情肆虐，政府將推出第二輪「防疫抗疫基金」援助社會各界「補鑊」。有政黨今午(1日) 與政務司司長張建宗會面後表示，除要求政府盡快推出基金外，認為基金必須做到「補漏」和「保就業」兩個目的，涵蓋更多行業，並要求僱主向僱員作出承諾，包括不可要求員工放無薪假及半年內不能裁員，才合資格領取津貼。

議員陳克勤表示，第一輪防疫抗疫基金主要針對大範圍行業，過去一段時間收到不少行業求助，例如美容和美髮業、洗衣業、幼稚園，汽車維修、航空業、地產和外傭代理、食物供應等，他希望第二輪基金能達到補漏拾遺的效果，涵蓋以上行業。

陳又指第一輪基金只針對中小型企業和僱主，但對個人支援不足，基於疫情嚴峻，零售、飲食等服務性行業，均出現停薪留職，甚至裁員的情況，認為會令失業率不斷飆升，故建議抗疫基金可成立「疫境失業援助金」，讓市民度過困境。

議員葛珮帆則建議政府應參考2003年沙士疫情受控後的方案，推出一些臨時職位，安排防疫工作予失業人士，例如社區清潔、支援被隔離的家庭、協助管理隔離設施等，令失業人士有尊嚴生活下去。

她又指第一輪基金推出的1000元辛勞津貼主要提供給住宅的前線清潔及保安人員，建議擴大範圍至非住宅物業的前線清潔及保安人員。

此外，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為，隨住疫情愈趨嚴重，愈多行業受影響，例如舞台製作及演出、電影、音樂、排練室、琴行等，他希望政府可充分了解這些行業的需要。