大批外傭入境事務大樓排隊辦證　無視病毒風險

新冠肺炎疫情持續，政府周日(29日)強推社交戒嚴令，禁止4人以上聚集，但灣仔入境事務大樓近日有大批外傭到場排隊辦證，甚至有外傭每天凌晨4時已到場排隊取籌。有見及此，入境處亦提早派籌時間至早上8時開始，並指示外傭按時才返回大樓辦證，無須逗留等待。可是，有外傭認為排隊取籌做法不理想，認為應改為網上預約，減少人群聚集風險。

近日每天有約200名外傭於入境事務大樓3樓的外傭家庭傭工組辦事處聚集，等候辦理簽證、續證、續約、延期逗留、轉僱主等手續，大樓2樓則有職員為他們量體溫。東網記者今日(1日)到場所見，大部分等候的外傭都有戴口罩。其中冼女士今日與其印傭到場辦理續約，她稱「好難攞籌，多人等候都擔心疫情，盡量企去比較少人嘅地方，同其他人保持距離。」

入境處回覆表示，就疫情情況，灣仔入境事務大樓實施多種預防措施，以降低感染和傳播的風險，其中亦有實施人流管制以限制同一時間在大樓輪候服務的人數。處方呼籲外傭及僱主在現時抗疫期間應盡量使用郵遞、投遞方式或經網上遞交申請，避免到該處排隊輪候即日籌號，以免人流過度聚集，增加相互感染的風險。