港府政策「彈弓手」　美容院續營業轟措施不清晰

港府今日(1日)下令卡拉OK、麻雀館和夜總會關閉14天，原本在下午同樣成為「被關閉」之列的美容院，在港府其後澄清下可以繼續營業。位於旺角朗豪坊的多間美容院下午原定計劃關門，有顧客前往做美容但摸門釘，職員為她安排更改時間。但港府政策「彈弓手」，有職員指，港府的措施含糊及不清晰，該美容院已設量體溫及酒精搓手液等措施，故會繼續營業。

不過，有位於旺角中心的數間美容院已關門，有店鋪在門外貼上手寫告示，指因應法例要求，該店將暫停營業14天。

在尖沙咀開設美容店主的周小姐指預計政府會要求按摩院及美容店都關閉14日，認為是遲早的事。她稱疫蔓延，認為此舉是逼於無奈。她覺得政府公布要求按摩院及美容店為客人量度體溫、提供消毒潔手液的安排合理。惟她指一日政府沒要求暫停營業，一日都會繼續營業。

而在法例3時生效時，旺角有麻雀館隨即拉閘及關燈，並收拾門外地氈及盆栽，館內顧客亦陸續離開，有顧客則「摸門釘」，認為措拖太突然。市民楊太指，已開局打牌，但被職員告知法例生效，着顧客離開￼，她認為港府政策漏了麻雀館，暫停營業是為大家安全，「返屋企打啦」。

Neway卡拉OK職員則指全線Neway及CEO今起關門14日，她指分店由政府3點刊憲就馬上關門，並指未知未來14日員工安排。卡拉OK客人盧先生與友人唱K，他表示很贊成政府為防疫關閉卡拉OK等娛樂場所14天，認為可以減少人群聚集傳播病毒的機會。他認為卡拉OK的衞生防疫措施做得好好，自己則已習慣盡量在家，避免出街，減少被傳染的可能性。