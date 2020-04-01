聯誼會正開雀局　對政府是否要求關門無所適從

有聯誼會對政府關閉場所的防疫措施感到無所適從。（黃仲民攝）

港府今日(1日)實施進一步防疫措施，今午刊憲將卡拉OK、夜總會和麻雀館、按摩院、美容院、會址等納入《2020預防及控制疾病》(規定及指示)(業務及處所)(修訂)規例》，在下午3時起實施，業界以為如同日前6類娛樂場所要關閉14天，至傍晚政府又澄清會址等不用關門。有聯誼會負責人批評港府公布訊息混亂，業界無所適從。

金城聯誼會有限公司發言人邱女士批評，港府公布政策訊息混亂，業界無所適從。她指出，若要即日停業14天，十分倉卒，當時有數十名顧客在聯誼會打麻雀，如要即時關舖，「唔通叫我趕啲客走咩?」她批評，港府如真的要控制疫情，應「一刀切」勒令所有娛樂場所均需關閉，讓業界有所準備，而不是「做啲唔做啲」。

金稻聯誼會有限公司發言人林女士表示，該會提供打麻雀、捉棋等娛樂活動，對於港府的安排感到無所適從，目前暫時營業並已清場，等待配合港府的決定。她慨歎，在疫情肆虐下，大家都要聽天由命。