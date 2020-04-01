政府拒補貼食肆租金　業界促寬免第二季差餉　

新冠肺炎疫情漸趨嚴重，政府早前指將會推出第二輪防疫抗疫基金，協助受疫情影響的行業，飲食界和零售界代表今午(1日)和政府面後引述，政府表明不會補貼食肆租金，但不排除規定食肆動用津貼額支付員工薪酬。業界亦希望政府寬免食肆及零售業第二季差餉，讓業界度過難關。

飲食界議員張宇人表示，政府表明第二輪措施針對「保就業」，承諾透過基金作出補償，雖然政府表明不會補貼食肆租金，但他不排除政府會規定食肆動用津貼額支付員工薪酬。張呼籲地產商及業主在未來三個月減租一半，冀業主「唔好只講合約精神」，亦要盡回社會企業責任，因以往已賺取餐廳不少租金，現時理應同舟共濟，否則飲食業界會記住他們。

張亦促請政府全數寬免食肆第二季差餉，又指多個海外國家均預告疫情將持續一段時間，相信未來數月經濟不會有起色。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，零售界整體生意額跌幅驚人，預計今年上半年跌幅為負30%至負50%，認為情況若持續，「業界真係捱唔到」。她指自去年的社會事件發生後，政府和業界已多次呼籲業主寬免租金，惟反應不理想，寬減幅度由1成至5成不等。

謝又認為，租金不少於5成減免是必需，若業界獲得租金寬免，可協助企業騰出資金出糧，有能力「保就業」。她同時希望政府可寬免第2季差晌，如能落實措施，將對業界有某程度上的幫助。