美容業稱毛巾床墊一次性　避免顧客同時到場減感染　

政府今（1日）公布，卡拉OK、麻雀館及夜總會即日傍晚6時起需關閉14日。至於美容院、會址及按摩院，進入處所的人在可行情況下要戴口罩，人員須為進場人士量體溫，提供消毒潔手液。香港美容業總會創會主席葉世雄稱，相關要求對業界未有造成困難，早於政府提出規管前已自行實施防疫措施，但批評政府訊息混亂，令業界誤以為要關閉。

他表示，美容業向客人提供服務時，員工與客人會有密切接觸，但業界已經盡量採取措施，例如床墊、面巾只使用一次，顧客預約服務時，亦會避免顧客在同一時間身處美容院，以降低感染風險。對於有美容師確診新冠肺炎，葉指要先了解感染源頭，不能因為有一名員工受感染，就要全個行業停頓。

葉指，今午突然有刊憲通告，業界誤以為下午3時要即時停業，有美容院即時停止客人服務，又要通知客人取消原定的預約，情況狼狽。假如日後疫情惡化，政府需要宣布美容院停業的話，他期望政府能預早通報，避免如今天般倉卒安排。