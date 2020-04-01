15歲仔為「搵快錢」反遭禁錮勒索　警拘7人最細14歲

警方偵破非法禁錮及勒索案。3月上旬，一名已輟學的15歲少年經朋友介紹下認識其中一名疑犯，對方於上周五(27日)晚上聲稱有工作介紹給他並有報酬，事主不虞有詐，相約於翌日(28日)凌晨在天水圍見面，當時有人帶同另外2名疑犯前來。其後，4人乘搭的士前往南生圍，事主落車後看到一輛白色七人私家車停泊現場，車內有2男2女。

期間，有人以欠錢為藉口，要求事主代他還款，並對事主拳打腳踢，又用間尺毆打事主。有人搶去事主的手機及身份證，並要求他致電回家，勒索4萬港元，惟事主未能向家人取得款項，疑犯強脫去事主衫褲，用手機拍攝其裸照後，強迫事主簽下4萬元欠單，更用煙頭灼傷事主胸口。事主被禁錮近兩個半小時後，疑犯將事主上衣拋入河後乘坐私家車離去，將事主棄於現場。事主其後獨自走到馬路，乘坐的士回家，與家人商量後報警。

警方接報經調查後，於前日(30日)及昨日(31日)拘捕5男2女(14至30歲)，7人均持有香港身份證，有人有黑幫背景，他們涉嫌「非法禁錮」、「勒索」、「盜竊」及「襲擊致造成實際身體傷害」，現正被扣留調查，其中3人將於明日(2日)在粉嶺裁判法院提堂。

警方表示，不法之徒利用青少年想「搵快錢」的心態，加上近期因疫情所致，青少年毋需返校，騙徒以層出不窮的理由，誆騙青少年落入圈套，再以各種方法勒索受害人，令青少年得不償失，警方呼籲市民，不要因「搵快錢」而誤墮圈套。警方又稱，「非法禁錮」及「勒索」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁7年及10年。