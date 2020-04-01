特別財會：港府4班包機接載滯鄂港人　涉款740萬港元

政府早前派出多班包機接載滯留湖北省的香港居民回港，多名議員就相關開支向政府提出質詢。政府答覆指，上月安排4班專機接回469名滯留湖北省的香港居民回港，相關費用約740萬港元。

港府於上月安排4班專機，合共接回469名滯留湖北省的港人回港，其中379名港人滯留在武漢市，其餘90名港人屬有急切需要回港或同行人士，並滯留在湖北省其他地方，包括14名孕婦、9名應屆香港中學文憑試考生及21名有嚴重病患或需回港治療的人士。首批來回香港和武漢的專機和相關費用約740萬港元，由政制及內地事務局支付。

首批回港的港人全數被送往駿洋邨接受14日強制隔離，相關包括膳食、物資等開支由衞生署負責。此外，有不少政府人員隨包機前往武漢，其中入境事務處行動人員出行開支約17000港元。

港府於上月16日公布會安排第二批專機接載滯留在湖北省的港人，並指會繼續與湖北省政府緊密聯繫，分批及緩急先後逐步作出安排，相關開支及人手則有待確定。根據政府答覆，港府5個駐內地辦事處就新冠肺炎疫情收到的求助個案共為2752宗。