特別財會：公務員延遲退休　警務處逾4300人居首

政府早前推出延遲公務員退休方案，議員何啟明對在為期兩年的選擇延遲退休期間，合資格公務員選擇延遲退休的人數向公務員事務局提出質詢。根據當局的數字，截至今年2月中，在約56000名合資格公務員當中，約有27400人，已選擇延遲退休，佔當中的接近一半人數。當中人數最多的是警務處，有4301人，其次是食物及環境衞生署，有2881人，以及消防處，共有2320人。

當局又稱須以靈活手法處理2000前公務員的延長服務年期問題。雖然2000前公務員現時不能選擇延遲退休，但部門可因應其整體人力狀況、實際及運作需要，以及繼任安排等，靈活採用各項延長公務員服務年期的措施，包括退休後服務合約計劃、最後延長服務及經調整的繼續受僱機制等，以挽留具經驗並達退休年齡的公務員，應付人手和運作需要。

表：

各部門已選擇延遲退休的合資格公務員人數首十位

部門/人數

警務處/4301

食物及環境衞生署/2881

消防處/2320

康樂及文化事務署/1834

入境事務處/1614

香港海關/1508

房屋署/1420

懲教署/1356

機電工程署/946

社會福利署/783