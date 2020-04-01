特別財會：司法覆核案比去年飆升3成　主要涉免遣返聲請案

司法覆核申請宗數近年持續上升，政府今日(1日)回應多名議員質詢時，交代過去三年有關司法覆核的相關數字，當中去年入稟司法覆核許可申請宗數高達3889宗，比2018年的3014宗多875宗，增幅接近30%；若與2017年僅1146宗作比較，升幅高達2.4倍。

政府解釋，過去兩年申請司法覆核許可案件數目持續增加，主要是因為免遣返聲請案件數目上升，又提到2017年只有1006宗相關個案申請，但免遣返聲請案件於2018年及19年分別有2851宗和3727宗。

扣除免遣返聲請案件後，去年針對其他類型的司法覆核申請宗數只為162宗，與18年的162宗相若，但仍比17年的140宗為高。不過，法庭去年僅就9宗司法覆核申請批出許可，而就許可申請遭拒絕而入稟的上訴案件數目則有372宗。至於在司法機構去年處理的15宗入稟司法覆核案件中，有8宗獲批法援。

此外，修例風波自去年六月爆發至今，法庭需要處理大量檢控個案。被問到會否考慮開設24小時特別裁判案以加快審訊工作時，政府回應指未必可行，但提到司法機構已成立專責小組研究不同可行措施，包括考慮按需要延長開庭時間及安排星期六開庭等，並探討重用荃灣法院大樓的可能性。至於在疫情下，司法機構正研究更廣泛地使用視像會議進行聆訊。