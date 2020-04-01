特別財會：反修例風波　42名公務員被捕兼停職

公務員事務局回覆議員有關財政預算案書面問題，指截至2月底為止，自去年6月因涉參與反修例非法公眾活動被捕並正接受警方調查或被起訴的公務員有43人 ，至今有42人已被停職，當局以避免對相關司法或紀律程序造成影響為由，拒絕提供被捕人員的進一步資料。

有關公務員停職安排，當局指一般來說，停職人員如被落案起訴，可被扣起不多於一半的薪酬；如該人員因干犯嚴重刑事罪行而被定罪，則當局可全數扣起其薪酬；如該停職人員最後在紀律程序中被處以免職懲罰，則被扣起的薪酬會被沒收；該人員如被處以免職以外的懲罰，可按當局認為合適的比率獲支付因停職而被扣起的薪酬。

當局續指，在《基本法》和《公務員守則》框架下，擁護《基本法》和效忠香港特別行政區是公務員的一貫責任。對於是否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區這項議題，當局正積極進行研究，包括考慮設立這要求的目的和期望達到的效果，以及在現行框架下是否已經可以做得到，另外亦會探討不同方案的可行性，並徵詢律政司和職方的意見。