修例風波：昨晚太子站聚集多人涉違法　警拘54名男女

港鐵太子站831事件踏入7個月，昨晚(31日)大批示威者在太子站外聚集。警方表示，昨午約3時起有示威者在港鐵太子站一帶非法集結。期間，有部分示威者在太子道西及荔枝角道交界設置路障，堵塞交通。至晚上約10時30分，有示威者向西洋菜街北430號一停車場及港鐵旺角東站投擲汽油彈。

警方於現場多次警告無效，遂採取拘捕行動，共拘捕43男11女，年齡介乎12至70歲，涉嫌非法集結、在公眾地方行為不檢、藏有工具可作非法用途及盜竊等。當中，警員於截停搜查期間分別於一名16歲女童、一名60歲女子及三名(18至29歲)男子身上檢獲一些懷疑屬於他人的八達通或信用卡，他們涉嫌盜竊被捕。

另外，警員發現一輛的士沿彌敦道慢線往旺角方向慢駛，行車期間該的士不斷響號及高聲播放音樂，車上亦有乘客伸出車窗揮舞旗幟，在公眾地方內擾亂秩序行為，影響其他車輛及道路使用者。警員遂將的士截停，車上3男1女，年齡介乎12至28歲，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。

此外，警方多次向在場人士發出警告，提醒其聚集形式有可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，經警告無效後，警方遂於大南街及太子道交界、港鐵太子站外及旺角一帶地區共截停搜查56名本地男子及19名本地女子，以口頭解釋、勸喻及警告方式，提醒在場人士配合規例的要求，並向他們登記資料。就昨晚的行動，警方暫未以任何條例拘捕任何人或向任何人士發出告票或傳票，但不排除保留追究權利。

警方呼籲市民遵守新規例，在面對警方的執法行動時要立即配合，並提醒身邊各人合作，在目前公共衞生面臨威脅的時候，共同為抗疫工作出力。案件交由旺角警區刑事部及西九龍總區反三合會行動組跟進。