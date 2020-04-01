空手道隊總教練確診新冠肺炎　隊中第5人染疫

香港空手道代表隊再有人感染新冠肺炎。香港體育學院今日(1日)發新聞稿宣布，空手道總教練William Thomas確診新冠肺炎，是繼3名運動員李振豪、曾綺婷、周家謙，及搏擊隊法籍教練後，隊內第5宗確診個案。

體院表示，已為3月5日後返港、接近200名運動員和員工安排病毒檢測，當中兩人結果呈陽性，除了早前宣布確診的空手道搏擊隊法籍教練，今日再證實總教練William Thomas染疫。他在3月18日從英國回港，現正交由衞生署跟進。體院在聲明中祝福確診的運動員和教練早日康復。

空手道隊4名運動員上月到歐洲集訓，月中回港後，李振豪、曾綺婷和周家謙先後在18日、20日和22日確診，目前仍在那打素醫院和威爾斯親王醫院留醫，隨隊的搏擊隊法籍教練亦在28日確診。如今再有總教練William Thomas「中招」，惟據悉他並未與前4名確診者同行到歐洲集訓。