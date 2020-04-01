警方放蛇打擊白牌車　3司機涉非法載客取酬被捕

新界南總區交通部特遣隊，經調查及部署，今日(4月1日)中午12時許，派警員喬裝乘客，使用手機程式電召2輛輕型貨車。警員分別在葵涌大連排道登車前往火炭牛湖托街，以及在葵涌貨櫃碼頭路登車前往火炭黃竹洋街，車資均為123港元，當抵達目的地後，警員隨即表露身份。

警方拘捕2名分別姓林(39歲)及姓周(47歲)的本地男子，涉嫌干犯「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」罪。2名男子已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到，涉案的輕型貨車則被拖往大欖涌汽車扣留中心檢驗。

此外，警方收到情報，科學園一帶有學童校巴，以每人收費5元接送地盤工人前往港鐵大學站。警方於今日(4月1日)下午5時許，派員喬裝乘客登上該學童校巴。警員抵達港鐵大學站後隨即表露身份，並拘捕1名姓孫(61歲)本地男子，涉嫌干犯「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」罪。該名男子現已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5千元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。

警方強調，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的案件，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。