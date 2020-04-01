政Whats噏：大埔區議員同醫院高層駁火　公開WhatsApp內容對質

近排天氣潮濕，以為人會無咁燥，但今日（1日）大埔區區議會班議員同大埔那打素醫院行政總監文志賢，因為雙方合作關係嘅問題駁火，有區議員竟公開同院方嘅WhatsApp群組對話對質，文志賢都唔係省油的燈，暗指有人斷章取義。

大埔區區議會醫療、教育及社會服務委員會今日開會，討論醫管局整體抗疫工作等議題，輪到區議員陳振哲發言時，佢首先語帶激動咁問文志賢點形容院方同區議會嘅關係，同時話要派發之前同院方WhatsApp群組嘅對話截圖畀與會人士評評理。

文志賢就話，覺得兩者之間喺夥伴合作嘅關係，希望大家可以保持良好溝通。此話一出，陳振哲打蛇隨棍上，新帳舊帳一齊算。陳大鬧院方無視同區議會嘅夥伴關係，「我日日喺group（群組）問同一個問題，問咗兩個星期喇，都無任何回應，連答都冇答」。陳又重提之前班委員會區議員登門拜訪行政總監，但最後竟然用報警處理嘅方法畀院方趕走咗，覺得院方依家講一套做一套。

聽到同事畀人咁鬧法，文志賢都話有啲說話不吐不快，佢話：「呢張咁嘅紙（對話截圖）刪咗好多我哋有覆過嘅內容」陳聽到即刻好火爆咁重申自己冇刪過同改動過任何內容，又激動反駁：「你唔好詆毀我啊！」文就反擊：「我意思喺張截圖冇quote（引述）到同事嘅回覆，anyway希望大家可以互相尊重啦」。

見會議氣氛咁火爆，委員會主席周炫瑋都出嚟打完場，叫大家唔好咁激動。但其後當好多區議員問到點處理罷工醫護嘅問題時又再爆火。

話說文志賢回應時，話覺得醫院唔係一個講政治嘅地方，希望大家（醫護人員）可以專心照顧病人後，就畀班區議員圍剿，個個都唔理規矩開咪鬧爆「你知唔知有幾多罷工醫護入咗Dirty Team(不潔小組)呀？！」又批評：「你坐喺冷氣房梗係唔知前線醫護有幾辛苦啦」、「唔夠防疫裝備對唔對得住醫護啊」等。但文志賢之後就無再回應喇！唔知係咪覺得話不投機半句多呢？