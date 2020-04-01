特別財會：大量公職人員被起底　政府增撥款調查個案

去年有逾千宗公職人員被起底投訴，政府須向個人資料私隱專員公署增撥860萬港元處理。

修例風波期間，不少公職人員及其家屬遭受網絡起底，政府須增加撥資源調查及處理相關個案。政府回應議員就特別財務委員會的查詢時指，於去年收到逾千宗公職人員被起底的投訴，而政府上年度預留給個人資料私隱專員公署(公署)的財政撥款由7857萬港元，增加860萬至8717萬港元，以確保公署可應付增加的工作量。

政府指，截至今年2月29日的過去一年間，公署收到1793宗涉及公職人員被起底的投訴，經調查後當中有677宗涉嫌違反《個人資料(私隱)條例》。公署亦在去年1月1日至今年2月29日期間，共處理1611宗涉及執法人員或其親友的網絡起底個案。公署超過150次去信涉事平台，要求移除逾2700條起底連結，其中近7成已被移除。

政府為確保公署能處理包括查詢、投訴及調查起底個案，於去年度增加860萬港元撥款予公署，本年度亦為公署預留8738萬元財政預算。此外，由於政制及內地事務局需處理保障個人資料私隱及人權有關等權利，本年度的開支預算亦增加460萬港元，約增加17.6%。