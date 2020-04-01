特別財會：推電子點票研究近4年得個桔　政府賴示威疫情

2016年嘅立法會選舉喺投票同點票方面都畀人鬧爆流程太慢，事後有唔少人提出要將選舉投票同點票過程電子化。就此有議員喺今年嘅特別財會提出書面問題，跟進本港依家研究喺各級選舉試行電子點票嘅進度，政制及內地事務局今日(1日)以書面回覆提問，指因為反修例示威同新冠肺炎疫情拖慢電子點票嘅研究進度，所以嚟緊嘅選舉就推唔到喇！其實點解電子點票研究咗3年幾都未搞掂，唔通個點票機勁到識飛？

議員張國鈞早前喺特別財會提交書面問題，希望了解依家本港各級選舉試行電子點票嘅研究進度，同埋會唔會喺下屆選舉成功落實試用。政制局就話一直有積極研究喺選舉推行電子點票嘅可能性喎，但就話市面上暫時未有點票機處理到依家選舉用嘅選票尺寸，又指喺現行嘅選舉引入電子點票有實際困難喎。

其實早喺2017年政制局已經講過話要將選舉電子化，而舊年1月亦有消息話嚟梗嘅選舉可能加入電子點票，但依家個回覆講到戴晒頭盔咁，即係搞唔掂啦。

政制局話原本打算喺區議會（第二）功能界別試行電子點票，同埋舊年都公開招標咗㗎喇，不過最衰都係反修例示威同新冠肺炎疫情拖累，搞到研究進度慢晒，趕唔切喺嚟梗選舉推出喎。都喺嗰句，搞咗近4年都喺得個吉，咪賴啦！