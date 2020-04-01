特別財會：「避政司長」鄭若驊　上任2年外訪83日

民望長期「墊司底」、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，過往不但醜聞纏身，更被批評「應告唔告」，令本港法治淪亡。鄭若驊由2018年1月上任至最少30次外訪，根據政府就財政預算案回覆立法會財務委員會資料顯示，鄭於去年度外訪約14次，進行35日公務訪問，於前年外訪就有16次共48日。

根據資料顯示，2019至2020年度截至今年2月，鄭若驊共外訪14次，外訪地點包括法國巴黎、盧森堡、荷蘭海牙、奧地利維也納、韓國首爾及英國倫敦，到訪的內地城市有北京、廣州、上海、深圳及澳門，共花費逾87萬港元，當中約50萬港元為機票開支、約9萬4千港元是酒店住宿開支、其他開支約27萬港元，而離港公務酬酢開支約3萬1千港元。外訪目的包括率領代表團推廣香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心等。

而在2018至2019年度，鄭一共外訪16次，外訪地點包括英國倫敦、美國華盛頓及紐約、日本東京、韓國仁川同埋泰國曼谷，到訪嘅內地城市嘅有北京、廣州、深圳及珠海，共花費逾140萬港元，當中約91萬港元為機票開支、約22萬港元是酒店住宿開支、其他開支就有近29萬港元，而離港公務酬酢開支約6千7百港元。