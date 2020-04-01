觀塘雀會繼續營業　職員：我都唔知政府想點

政府宣布今(4月1日)晚6時起，所有卡拉OK、麻雀館及夜總會停業14日，而美容院、會所及按摩院則規定客人要量體溫及戴口罩，惟規例被指未夠清晰，觀塘駿業街有雀會如常營業，據一名職員稱：「都無講聯誼會係點？唔知佢(政府)想點，改嚟改去，我地又唔係麻雀館，又唔係會所。」

職員續指「宜家冷清清，客人都無個，呢度一個月廿幾萬租，邊個幫我呀？宜家咁...惟有聽朝打電話去(食環署)問個牌點計?」記者所見，雀會以聯誼會牌照經營，房間供客人打麻雀，亦以包食套餐招客，惟因疫情嚴峻，未有客人幫襯。

政府傍晚發稿表示，食物及衞生局局長根據相關規例發出指示，關閉卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、夜店及夜總會，以及暫停餐飲處所及會址的卡拉OK及麻將天九活動。至於美容院、會址及按摩院處所，任何人身處在以上3類場所，在可行情況下須一直佩戴口罩，店舖須為進入的人士量度體溫及提供消毒潔手液。相關處所管理人若違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。