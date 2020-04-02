探射燈：發展空間大　疫境更顯網速優勢

內地應用5G網絡走得更快，配合城市發展，開始應用在製造、能源、公共安全、醫療、教育、媒體等19個行業。本地專家亦認為5G網絡在本港發展空間大，尤其在目前疫情期間發揮高網速的優勢。

去年12月起，廣東深圳灣口岸的海關關員率先試用可高度偵測的「5G智能眼鏡」，眼鏡會透過高清攝像頭捕捉旅客通關畫面，並與出入境旅客通關的「大數據」比對，在可疑旅客通過時會播出提示音通知關員，從而協助攔截、重點查驗懷疑個案，以防範走私風險。另外，陝西省西咸新區亦推出5G智慧巴士路線，在逾十輛巴士上加裝設備，將5G網絡轉化為車上的WiFi，讓乘客可用自己的手機高速上網。

「道理上應該係做到更多以前做唔到嘅嘢。」智慧城市聯盟會長楊文銳稱，內地現行的技術雖仍在試驗階段，但已在優化技術，期望本港趁5G開通，開發更多產品，如車聯網、可偵測用家健康狀況的「智慧馬桶」等，「依家因應疫情，好多公司都要做視像會議、學校改為上網學習，市民或發現過往網絡唔夠用，唔夠快。」楊盼政府讓創科公司把有關技術應用在更多場景，惟需釐清相關監管條例。