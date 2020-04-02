探射燈：5G較4G網速快2倍以上　新界部分地區未覆蓋

本港正式進入5G（第五代流動通訊技術）年代，可將4G速度提升10倍。昨日(1日)4間電訊商提供5G月費計劃，上午已有不少市民到各門市體驗，有人更即席購買5G手機及轉用5G服務，認為是大勢所趨。東網與科技達人實測5G網速，發現下載近2小時影片只需17秒，上、下載速度均比4G優勝。雖然目前支援手機有限，部分地區亦未有覆蓋，但專家相信隨着普及度提升，對香港發展成智慧城市有莫大裨益。

「5G會成為大勢所趨，早轉、遲轉，遲早都要轉！」本港目前有4間電訊商提供5G月費計劃，鄭先生快人一步，日前已到旺角的一間電訊商門市即場購買5G手機，因舊有4G合約到期，索性將月費計劃亦轉為5G。他認為5G是大趨勢，日後發展的手機應用程式都應以5G為先。

科技達人香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日凌晨零時起已啟動5G服務計劃，記者昨日上午與他到尖沙咀一大型商場實測5G速度。他首先下載一套HDR（高動態範圍成像）、片長約1小時51分的電影，5G手機只需17秒便完成下載，而4G則要31秒；再於串流平台下載1首長約4分41秒的歌曲，5G手機只需1分鐘6秒，4G則要1分17秒。

方解釋，速度相差不遠或與早上人流少有關，5G在人流密集之處速度有明顯優勢，最高比4G速度可高10倍。他及後再用通訊事務管理局辦公室寬頻表現測試應用程式，測試5G及4G的上載及下載速度，結果顯示兩者間整體表現相差約2至2.5倍不等。

方續指，5G網絡除了速度上較4G優勝外，同一時間可以連接到更多裝置，對香港發展成智慧城市有莫大裨益，而5G可應用在車聯網等智能交通系統，亦可應用在醫療機械人等。至於覆蓋率方面，他相信要8個月至1年才能覆蓋全港，電訊商建立基站需時，而市民轉用服務時亦要轉用兼容5G的手機，相信仍要一段時間才能普及，加上部分廠商或因新冠肺炎疫情而暫緩推出5G手機，恐影響5G的普及度。

目前有4間電訊商提供5G月費計劃，啟動初期主要覆蓋香港心臟地區，包括尖沙咀、中環、銅鑼灣及旺角，乃至機場及大部分大型商場等，惟部分新界地區則暫未覆蓋。月費計劃按數據容量決定價錢，數據容量由8GB至300GB不等。今年約有20款5G手機在港發售，多為Android作業系統。

旺角1間電訊商門市昨日亦有不少市民試玩5G手機，門市經理林浩峰指，5G的上載速度較4G快約1.5倍，下載速度則快約3倍，以下載一個約600MB的遊戲為例，5G下載需時15秒，4G則約22秒。有電訊商亦指，現時5G客量已經「數以千計」，5G業務的發展會隨着手機款式及應用場景的增加，以及網絡覆蓋的擴大得以加速。

除速度優勢，5G大大提升網絡最高連接裝置，4G每平方公里最多可容納10萬個裝置同時上網，5G在同樣面積的容量達100萬個，意味過往一旦人多密集便斷線的情況，在5G絡網就不再復見。至於過往4G常出現延遲，令玩手機遊戲、視像通話及串流播放時短暫停頓的情況，4G最慢可以延遲50毫秒，但5G可縮短至1毫秒，基本上實現「零延遲」情況，可提升網絡實時通話及工作會議的效率及質素。

5G技術不限於手機通訊，更重要是能透過提升的網絡速度助建構智慧城市，如有電訊商開發智能醫療，醫生可透過5G遙距替病人診症，又可用於窄頻物聯網（NB-IoT）技術，如實時掌握車位及泊車狀態。

通訊事務管理局辦公室發言人指，通訊辦已於去年3月推出先導計劃，開放約1000個合適的政府場所供營辦商安裝無線電基站，配合簡化申請流程，便利營辦商舖設5G網絡，通訊辦協調有關部門處理營辦商的申請。而網絡覆蓋屬營辦商的商業決定，在發展新一代流動服務時，營辦商會循序漸進鋪設網絡。發言人又指，通訊事務管理局昨起推出宣傳活動，而政府部門會因應運作或服務需要，採用5G服務及開發相關應用以提升服務水平。