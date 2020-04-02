望后石污水處理廠塞渠漏糞水　鄭若驊夫公司有份承建

由律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶任主席的安樂工程及其聯營公司，承建的屯門望后石污水處理廠，日前發生污水喉管阻塞致糞水流滿一地的「漏汁」事件，一度令人擔心在疫情下糞水可能污染大海的驚魂；由於承建商立即處理事件，糞水未有排往大海。有議員認為環境保護署必須跟進，政府與承建商的合約亦必須列明如有污水滲漏，必須通報，而且需具罰則，不能得過且過了事。

望后石污水處理廠的承建商是「安樂-得利滿-中建聯營」，該聯營公司負責該污水處理廠的日常操作及維修保養工作。其中安樂工程的大股東兼主席是鄭若驊的丈夫潘樂陶。安樂工程回應本報查詢時表示，事件已向渠務署提交報告。

渠務署回覆本報指，本周一約中午時分，發現望后石污水處理廠內一條污水喉管被不明雜物阻塞，引致收集經由污水缸車運至廠房的污水儲水池滿溢。承建商已立即處理問題，將溢出地面的水引回廠內的污水系統，故並未有污水直接排入大海。污水處理廠的運作於下午一時左右大致回復正常。

被問該廠有否因為近日新冠肺炎疫情減少工作人手時，渠務署指，是次事件與最近疫情的人手安排無關；又指由於事件不涉及污水繞流直接出海面，故不需要通知環保署。

環境保護署回應指，接獲本報查詢後，周二隨即派人到該廠巡查。署方表示，發現污水廠污水儲水池的滿溢情況已經清理；雨水渠口及附近範圍沒有發現污水；惟儲水池出口阻塞的問題仍在搶修中，現時從污水缸車收集的污水需經由臨時喉管輸往廠房進行處理；此外，署方沒有發現污水經低地流入雨水渠排出大海的情況。

渠務署指該廠近期的污水處理量約是每日十八萬立方米，主要處理屯門區內的污水，每日由污水缸車收集區內的污水再運到污水處理廠，經接駁喉管將污水儲入污水池內，污水再經消毒處理後，排入屯門西南部龍鼓水道的海洋水域。消息指，上周六該廠現場其中一條喉管輸送污水時已有淤塞迹象，污水缸車的工人將喉管接駁車輛時，一度有污水飛濺而出。至本周一，喉管阻塞情況進一步惡化，令污水儲水池滿溢而滲滿一地，當中更夾雜糞便，工作人員急忙處理，並開水喉清洗現場。

議員葛珮帆指，如污水處理廠有滲漏事件發生，應一律通報環保署。政府與承辦商的合約必須列明，如有任何污水滲漏都要申報，並且要有罰則；如合約沒有註明，則是政府做漏招，不應任由承建商自行決定是否通報環保署，得過且過。「廿三萬監察」發言人王國興亦指，應由環保署跟進才能判斷對環境有否造成污染，以及是否污水處理設施呈老化等。