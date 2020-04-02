東方日報A1：政府禁啲唔禁啲　K場竹館夜總會熄燈　酒吧照飲

卡拉OK七人全確診揭露本港防疫漏洞，港府昨「補鑊」下午三時突然刊憲要求關閉卡拉OK在內的六類處所，惟刊憲後不足三小時再度「刊憲」，稱只有卡拉OK、麻雀館及夜總會在昨日傍晚六時起關閉十四日，美容院、會址及按摩院可繼續營業，但要遵守部分限制例如須戴口罩等。不過，是次「二次刊憲」風波已害得一眾經營人慌忙拉閘，客人亦如走難般離場。食物及衞生局局長陳肇始對是次「失魂」刊憲感到「唔好意思」。有議員批評，政府防疫工作不但墮後且混亂，引起業界恐慌，痛斥「連補鑊都唔識補！」

政府上周六勒令六類娛樂場所關閉，包括遊戲機中心、健身中心及浴室等，卻未有包括高危感染場所卡拉OK，早已被批評是防疫漏洞，三日後即出現拉OK染疫群組，猶如狠摑港府一巴。為挽回面子，港府昨午突刊憲，將六類場所包括卡拉OK、美容院、夜總會、麻雀館、按摩院及會址列入《預防及控制疾病條例》，並列明生效時間是昨午三時。

不過，港府在昨午五時五十六分，再發出一份刊憲「澄清」，指只有卡拉OK、麻雀館及夜總會要傍晚六時起關閉，而其餘三類場所包括美容院、會址及按摩院毋須關閉，但須遵守一定限制，又列明若違反指令，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。規例於昨日下午六時起生效，為期十四天。

雖然港府就是次二次刊憲澄清，惟多間受影響場所東主誤以為命令即時生效，急忙關門以免犯法。旺角有麻雀館早在下午四時前已拉閘關燈，並連忙收拾門外地氈及盆栽，館內正在打麻雀的雀友也嚇得雞飛狗走，被迫急急腳離開。毋須關閉的美容院及按摩院，亦因是次風波而提早關門大吉。旺角多間美容院在政府刊憲後陸續關閉，有店舖在門外貼上手寫告示，指因應法例要求將停業十四天，也有顧客前往做美容但摸門釘。

陳肇始在傍晚記者會上解釋，行政會議昨早才開會商討，所以時間很趕急，對公眾表示「唔好意思」，明白大家需時準備，新措施實施初期會以勸喻的態度處理。被問及美容院進行美容程序時如何執行佩戴口罩的規定，陳指條例規定服務提供者至少應確保佩戴口罩，而酒吧則受早前餐飲業限制措施規管，未納入停業規管，但留意整體疫情，不排除作進一步措施。

立法會議員黃碧雲批評政府不單止防疫工作墮後，補鑊工作也做得差，發布訊息極之混亂，令業界無所適從，促請政府日後應檢討做法，並應「領先疫情」制訂防疫對策，而非每次有個案爆發才「追落後」。另一議員葛珮帆也批評，因政府訊息混亂，有美容院昨關門及通知客人取消預約服務，構成不必要的困擾和經濟損失。她認為政府應改善公布做法，而對於已關閉和未來可能需要關閉的場所，政府也應盡快向相關界別提供清晰的指引、補償措施及支援方案，避免引起結業及裁員潮。

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