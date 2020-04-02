網民熱話：邋遢紙巾隨街扔　無品婦死撐：日日有人掃

疫情肆虐，全城戒備，不過有些人的自私行徑，似乎卻是戒不掉。近日有網民就在柴灣目擊一名無品婦罔顧公德，隨手將用作撳升降機按鈕的紙巾掉在地上，被當場逮着後，竟辯解「日日都有人掃地」，表現毫無歉意。

目擊網民Speechless Laｉ在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文及上載片段，指事發於周一（30日）早上近8時，現場是柴灣一個屋苑內。片段可見，當時婦人與眾人一齊離開升降機，惟行至門口時，對方隨手將一團紙巾扔到地下，雖然片段在此結束，但事主再在貼文補充，他曾出言指摘對方，但對方辯稱：「日日都有人掃地」、「出面個垃圾桶無咗」。事主又指對方並非初犯，「之前見過2次」，所以才預先在升降機內開機拍攝。事主指，婦人本身眼罩口罩一應俱全，防疫措施做到足，卻懶理他人，文末又呼籲：「希望家人／各街坊們見到佢提點一下！」

貼文發布後，網民批婦人自私：「自己全副武裝，垃圾就亂丟」；有人感嘆許多長者比較固執：「做嘢唔諗後果，仲以為自己好醒，同佢講又唔接受...」；有人則表示疫情下見盡人性：「疫情下...沒有家教...沒有公德心的人...一一現形」。

網民有話說：

SY Coke Cheng：無公德心

Thompson Ho：又一個自私精！

wong huso：劣根深種

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