訊息亂龍業界無所適從　美容界：臨時要啲客走

新冠肺炎疫情嚴峻，港府昨日(1日)刊憲，禁止卡拉OK、夜總會和麻雀天九耍樂處所營運14天，而按摩院、美容院及會址內所有人，入內前要量體溫及戴口罩。香港美容業總會創會主席葉世雄今早(2日)在電台節目批評，政府公布的規管措施訊息混亂，一度以為美容院都要停業，須即時要求顧客離開、或取消客人預約等，令業界無所適從。

葉表示，業界在疫情爆發至今一直提高防疫意識，以最安全程度進行業務。他又重申在抗疫及衞生的大前提下，政府公布任何措施都無可厚非，業界亦願意配合，但期望政府與業界溝通。他建議當局若有進一步措施應提早公布，但需為業界提供補助，金額不可低於飲食界現時獲得的津貼，讓受影響的美容院社得以支付租金及薪金。

葉又指，政府昨日公布有一名美容師確診新冠肺炎是一個警號，認為業界防疫措施需做得更徹底，呼籲從業員服務時全程戴口罩，即使顧客並非做臉部療程，亦需要佩戴。

外界一直批評政府防疫工作慢九時，場所規管「禁啲唔禁啲」，身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人表示，行會已賦予食物及衞生局局長權力，如有需要可再加強規管。他又舉飲食界為例，指有關規例的附表已列明，當局可要求食肆只可於部分時間營業、不能堂食只做外賣等。

他承認政策嚴苛，有業界向其反映措施推行太急，飲食業界近日經營十分困難，預料業界失業率會進一步上升，希望政府第二輪抗疫基金能補助員工薪金，同時希望業主減租一半。