封關太遲增407宗外遊確診　何栢良轟政府防疫只追落後

何栢良批評政府的邊境措施做得慢及不夠徹底。

新冠肺炎疫情愈演愈烈，香港近期每日均錄得數十宗確診個案，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良批評，政府的防疫工作一直追落後，皆因在實施海外抵港人士強制檢疫前，已有大批人來港，而正正在措施實施前8日以至實施後13日的三星期內，就出現407宗有外遊史的新增病例，反映政府的邊境措施做得慢亦不夠徹底。

他分析指，現時香港確診個案中有70%與飲食場所有關，其中最嚴重的是酒吧群組，至少涉嫌72宗個案，曾經到菲律賓的37歲男子可能是源頭；而剩下30%個案中，不少都是家中受感染，他認為當局要加強化驗，實施社區戒嚴，才能防止隱形病人在社區傳播病毒。他認為，如果場所多人聚集、空氣不流通、或有人除口罩，就有病毒傳播風險，建議政府暫時關閉這些場所，並提供補償，個案才會回落。

政府昨日(1日)公布一名美容師確診新冠肺炎，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，政府可考慮要求美容院停業14天，相信可避免日後長期關閉。他指出，美容院或按摩院屬人與人近距離接觸場所，雖然業界目前已有戴口罩、量體溫等措施，但未能絕對阻截病毒傳播，而且顧客若不戴口罩會污染環境、亦會傳染美容師，並透過美容師再傳播其他人。

梁續稱，不戴口罩的場合，交叉感染的風險較高，如不能控制疫情，屆時便需規管不用戴口罩的場合都要佩戴，或限制食肆不能堂食。梁建議政府應預視場所風險，提早推行措施。另外，梁認為可考慮限制入境人數，但提醒要同時處理好內部傳播的問題。