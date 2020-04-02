社聯南昌街項目受疫情影響延遲一季入伙　改喉管改設計減播毒

香港首個組合社會房屋南昌街項目，備受新冠肺炎疫情影響延遲1季才能入伙。負責項目的香港社會服務聯會表示，此組合屋項目原定今年第2季落成並入伙，惟受到疫情影響，生產組合屋預製件的內地廠房未能於新年後如期復工，預計要到本月底才完成組合屋工程，其後要再經過接駁喉管及驗收程序等，料延至今年第3季約8至9月方能入伙。

該組合屋預計本月內開始接受申請。而為保障入住家庭，社聯已調整單位的喉管設計，改用「W形隔氣管」，減低病毒經喉管「播毒」的風險。

籌備逾兩年的南昌街項目工程一波三折，項目早前已基於技術問題而延遲兩季，至今年第2季入伙。項目於去年12月中旬才展開組裝工程，預計建造1幢4層高的組合屋，提供約89個單位。

至於第2個及第3個「組合社會房屋計劃」項目，正進行招標及設計工作。前者位於深水埗欽州街西，預計提供約210個1人至3人的組合屋單位，最快今年年底入伙；後者位於葵涌業成街，料提供約100個1至2人單位，暫定下年年中入伙。