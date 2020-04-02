調查逾4成幼童疫後無街去　在家過分依賴電子奶嘴

新冠肺炎持續，學校亦停課多時，有機構在今年3月中以網上問卷形式訪問449名育有3歲以下幼兒的家長，了解幼兒的生活狀況。調查發現，2月至3月期間，有41.1%受訪家庭的幼兒從沒外出遊玩超過30分鐘，亦有37.5%的2至3歲幼兒最主要活動為使用電子產品。

調查於上月19日至25日進行，有93.9%受訪家長擔心疫情下幼兒長留在家會影響幼兒成長、亦有63%家長察覺到幼兒的情緒變差、另外有82.5%家長有困獸鬥的感覺。

香港保護兒童會服務總監麥鏡英表示，其中受訪的家庭中約37%正領取不同的政府津貼。指兒童長時間接觸電子屏幕，會受到快速的畫面及聲音刺激，或會影響其專注力及溝通能力的發展，視力亦會受到損害。他又呼籲家長參考世衞的指引，不要讓2歲以下嬰兒接觸電子屏幕、2至4歲小童每日亦不應使用超過1小時。

香港保護兒童會嬰兒服務協調主任楊家鳳表示，該團體製作了一系列遊戲短片及親子居家遊戲包，內容包括語言表達及理解、美感發展、社交互動等5大範疇，將免費派發850份予育有3歲以下幼兒的家庭。「抗疫baby-親子玩樂站」活動負責社工謝敏麗補充，活動目的主要是為了減少家長長時間照顧孩子的壓力、和在疫情期間幫助需要的幼兒之成長發展。

李太與從事地盤工作的丈夫及兩名兒子同住荃灣約120呎的劏房內，自學校停課後，就讀中二和歲半的兒子一直在家，細仔近3個月只出門約3次，經常發脾氣，正值叛逆期的大仔與父親關係亦變差。她又指丈夫是家中的經濟支柱，但受疫情影響，工作時有時無，財政變得緊張。

雙職家長鄒太表示，以往每日皆會帶女兒出門，但自疫情後未有再外出及接受日間託兒服務，令她在家辦公的壓力大增，與丈夫的關係亦一度變差。她續指，現年2歲的女兒正值學習「戒尿片」的階段，但未有時間親自教導、又無託兒服務，進度開始「倒退」，故擔心女兒的身體發展。